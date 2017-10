Durísima crítica de Lifschitz a Bonfatti por sus dichos sobre Macri y Hitler 

También el gobernador Miguel Lifschitz criticó al presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, por haber comparado al líder nazi alemán Adolf Hitler con el jefe de Estado Mauricio Macri, algo que según el ex mandatario no fue su intención y por lo cual se disculpó. Dijo que es "inaceptable" decir que el pueblo se equivoca y es de "una soberbia incomprensible en un dirigente del Partido Socialista".

A través de su cuenta de Facebook, el titular del Ejecutivo provincial expresó que la opinión del ex gobernador no representan "el sentimiento del Partido Socialista ni de sus dirigentes y mucho menos" la suya. "Es inaceptable, absolutamente inaceptable, afirmar que el pueblo se equivoca, que el pueblo no sabe elegir, es de una soberbia incomprensible en un dirigente del Partido Socialista", escribió.

"Y mucho más grave aún, afirmar que un presidente democrático es igual a un genocida y a un dictador de los más tremendos que ha conocido la historia de la humanidad", agregó.

"Quiero creer que las afirmaciones de Antonio Bonfatti fueran hechas en un momento de obnubilación, porque son expresiones que no solamente no pueden ni deben decirse públicamente sino que ni siquiera pueden ser el pensamiento de un dirigente democrático y respetuoso de las diferencias políticas, del pluralismo y de la diversidad", disparó.

"El Partido Socialista al que yo pertenezco, al que me enorgullezco de pertenecer, es un partido profundamente democrático que ha luchado por la recuperación de la democracia en los momentos en la que la perdimos en Argentina, y que valora la diversidad del pensamiento político, respeta a las fuerzas políticas que compiten en democracia, respeta la voluntad popular expresada en las urnas y prioriza el diálogo, la convivencia, la tolerancia y la búsqueda de acuerdos y consensos en el marco del funcionamiento de las instituciones", añadió el texto publicado en la cuenta de Facebook de Lifschitz.

"No nos vamos a apartar de ninguna manera de ese camino, más allá de las expresiones individuales y absolutamente erróneas de uno o cualquier dirigente", concluyó.