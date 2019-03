El Banco Municipal lanzó una línea crediticia para acompañar al sector productivo

La Municipalidad de Rosario y el Banco Municipal de Rosario lanzaron este viernes la línea de créditos Renueva para financiar inversiones que comercios y empresas deban hacer para obtener o renovar la habilitación municipal. De la presentación, que se realizó en el Salón Directorio del Banco, en San Martín 730, participaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Germán Giró, el presidente del directorio del BMR, Gustavo Asegurado, y la concejala Verónica Irízar.



El objetivo de la línea Renueva es brindar apoyo financiero a empresas de la ciudad que deban realizar una inversión para cumplimentar las exigencias mínimas que se establecen para obtener o renovar la habilitación municipal.



Giró ponderó el acompañamiento del municipio al sector productivo en un contexto de crisis. “Nosotros no podemos modificar la macroeconomía, el tipo de cambio, la inestabilidad, ni las tasas de interés que hoy dificultan los modelos del desarrollo productivo, entonces tenemos que hacernos cargo fuertemente de lo que está bajo nuestra órbita”, señaló y en ese sentido apuntó que “el problema particular de la habilitación, entre otros múltiples problemas que tiene hoy la actividad productiva, es en el que nosotros desde el municipio tenemos capacidad de acción”.



La línea Renueva surgió luego de una serie de reuniones entre Giró, Asegurado e Irízar, donde la edila acercó la preocupación del sector productivo por los costos que implica el cumplimiento de las exigencias mínimas para habilitar o renovar la habilitación de un local. “Lo que hemos identificado en este proceso de actualización de las habilitaciones municipales es que muchas veces los comerciantes se encuentran en la necesidad de realizar inversiones que en este particular momento se tornan difíciles”, advirtió Asegurado.



Con un subsidio de 6 puntos por parte de la Municipalidad de Rosario, la tasa de interés fija anual en pesos será del 29%. Tendrá un monto máximo de hasta 500 mil pesos y un plazo de 48 meses de devolución, con 6 meses de gracia del capital. Además, aquellas empresas que adhieran al Programa municipal de Buenas Prácticas Ambientales “Sello Verde” tendrán un subsidio extra de 3 puntos en la tasa, lo que la dejará en un 26%. “Los comerciantes se van a tener que presentar con la documentación en Secretaría de Producción, donde se va a verificar que se cumplan los requisitos”, explicó el titular de la entidad crediticia.



Por su parte, la concejala Irízar destacó que “en este momento tan complejo, donde vemos que hay tanto esfuerzo de los comerciantes y empresarios por sostener el empleo y mantener abierto su comercio, el estado local tiene que estar ahí, al lado de cada emprendedor, de cada PYME, de cada trabajador, industrial, garantizando que no se pierdan más puestos de empleo y generando un nuevo proceso de crecimiento de la ciudad”.



Al mismo tiempo, resaltó que “en momentos como los que está viviendo nuestro país vemos la importancia de haber defendido, sostenido y fortalecido una herramienta como el Banco Municipal de Rosario, el único banco municipal y estatal que queda en el país y que permite al Estado local articular políticas que generen financiamiento para aquellos que en el mercado tradicional no pueden acceder o que el costo los deja afuera de ese acceso”.



El municipio viene llevando adelante una batería de acciones para apoyar y sostener la actividad económica y el empleo en un contexto de recesión macroeconómico. En ese sentido, vale recordar que se renovarán automáticamente las habilitaciones de alrededor de 9600 comercios e industrias cuyo vencimiento operaba en este 2019. Mientras tanto, el municipio avanza en la creación de una nueva plataforma de habilitaciones que hará más rápido y sencillo el trámite a través de una ventanilla única digital.