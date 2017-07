El Ciadi condenó al país a pagar US$320 millones por Aerolíneas

“Por la inmensa torpeza y arrogancia que el gobierno anterior tuvo con Aerolíneas el país fue condenado a pagar US$ 320 millones más intereses”, señaló Macri en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

