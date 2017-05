Ahí están. El amor es la fiesta más corta y más larga. Ellos no se van a mover de ese enorme territorio redondo, ellos van a hacer todo lo posible, todas las escenas, van a mezclar, revolver y revivir ese rato que tienen juntos, para quedarse bien lejos del final.

