El Frente de Izquierda anunció un corte en Oroño y Circunvalación para el martes

El Frente de Izquierda anunció que, en el marco del paro general de la semana que viene, el próximo martes 25 realizará un corte a las 6 de la mañana en Oroño y Circunvalación.

Asimismo, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas también viene impulsando y difundiendo la exigencia de plan de lucha, como hicieron este jueves a la madrugada en el cordón de Ovidio Lagos, así como también por la tarde en las aceiteras.

Consultado sobre la jornada, el referente del PTS- FIT Octavio Crivaro sostuvo que “es un paro que llega tarde, pero tenemos que exigir que sea activo”. Asimismo dijo: “La crisis nacional está golpeando duramente sobre los trabajadores. Si bien el gobierno pronostica que la inflación superará los 30%, eso indica que las tarifas crecerán aún más. Los despidos son moneda corriente tanto en el Estado como en los privados. Por eso, este paro tiene que ser la punta de lanza para un plan de lucha nacional, con asambleas en los lugares de trabajo para imponer una huelga general y enfrentar en las calles la crisis que un puñado de ricos generó y ahora quieren descargarla sobre las espaldas del pueblo trabajador”.

“En esta situación Santa Fe no está blindada. Lifschitz no sabe cómo seguir con los términos del pacto fiscal, mientras los ataques siguen llegando a través de los despidos y si no hay respuestas desde los sindicatos, habrán llegado para quedarse” fustigó el dirigente del FIT, y agregó : “Que una fábrica como Electrolux cierre su planta, suspendiendo a todos los laburantes, que multinacionales como General Motors hagan lo mismo, que permanezcan los despidos y ataques a los trabajadores aceiteros, es solo el anticipo de lo que las patronales pretenden. Aquellas que han hecho sus ganancias millonarias bajo todos los gobiernos, ahora se escudan en la reducción de ventas para despedir, siempre ajustando a los que laburan, nunca a sus bolsillos”.

Por su parte Irene Gamboa, la joven referente estudiantil y de Pan y Rosas, afirmó: “Venimos de semanas álgidas, en las que los estudiantes junto a nuestros docentes nos organizamos y peleamos en todo el país para defender la educación pública contra el recorte. Votamos en asamblea interestudiantil hacer un corte el día del paro a la 6 de la mañana en Oroño y Circunvalación, porque nosotros también nos ponemos de pie contra el saqueo en curso”.

Desde la izquierda, además apuntaron al plan del gobierno para “socavar las condiciones de vida del pueblo trabajador”. Ante este panorama, plantean la necesidad de una huelga general y movilización para convocar a una Asamblea Constituyente. A propósito de ello, Crivaro concluyó que allí debía expresarse la voluntad popular y de los trabajadores y agregó que “el pueblo trabajador es el único interesado en no pagar la crisis que los empresarios generaron, solo medidas de igual magnitud podrían enfrentarlo, por eso desde el PTS en el Frente de Izquierda planteamos que hay que dejar de pagar la deuda externa y que se nacionalice una banca única para que dejen de fugarse la plata, que debates como estos deben darse en el marco más democrático, una Asamblea Constituyente donde el pueblo trabajador pueda decidir sobre su futuro”.