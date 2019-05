El Frente de Izquierda fue a la Justicia para que los chicos de 16 años puedan votar

El Frente de Izquierda-PTS presentó este jueves en todos los tribunales electorales del país el pedido de inclusión al padrón electoral de todos los chicos de 16 años en adelante. Como ya denunciaron los dirigentes Nicolás del Caño y Myriam Bregman se trata de "un hecho de gravedad y una trampa electoral que no respeta los derechos de la juventud". En Santa Fe, el recurso lo presentó Octavio Crivaro.



Crivaro, presidente del PTS en el Frente de Izquierda de Santa Fe, declaró que “se trata de un hecho de gravedad" y aseguró que la situación significa "un nuevo fraude electoral".

"Si los mismos jóvenes y padres no buscaban en los padrones, las elecciones nacionales se hubiesen desarrollado quitándoles el derecho a poder votar. Este gravísimo incumplimiento por parte del Renaper a cargo del Poder Ejecutivo, al no remitir los datos a efectos de que todos los votantes se encuentren incorporados al padrón es el que denunciamos. Y presentamos el pedido al Renaper informar la totalidad (el 100%) de los ciudadanos que cumplan los 16 años hasta el día de la elección general del 27 de octubre de 2019 para ser incorporados al padrón electoral”, comentó.



El dirigente del FIT destacó que la presentación solicita al Poder Ejecutivo que "en un plazo de 24 horas dé comienzo a una campaña informativa en todo el país dando a conocer a los jóvenes su derecho a votar y cuáles son los tramites que tienen que realizar". Y que se instrumente un sistema 100% online para hacer reclamos de modificaciones e incorporación al padrón para los electores de todos los distritos.



“Esta es una obligación del Estado: tienen que actualizar en forma urgente los padrones. Todos y todas tienen que poder chequear en forma inmediata y on line que se regularizó su situación. Es un derecho más que este Gobierno le quiere robar a los jóvenes”, concluyó Crivaro.