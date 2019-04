El Frente de Izquierda presentó un proyecto de emergencia contra el trabajo en negro

La precandidata a concejal del Frente de Izquierda en Rosario, Verónica Carrizo, presentó un proyecto de ordenanza contra el trabajo precarizado y en negro. Está dirigido fundamentalmente a la juventud que, de acuerdo a la iniciativa, padece en gran porcentaje estas condiciones. Con el precandidato a gobernador Octavio Crivaro expusieron las propuestas del FIT para atacar las condiciones de precarización laboral que afectan principalmente a la juventud y en particular a las mujeres.

Tras el acto, Vero Carrizo explicó: “Presentamos este proyecto porque la situación de la juventud trabajadora en Rosario es cada día más crítica, y a diferencia de lo que nos quieren convencer los partidos tradicionales como el Frente Progresista, el PJ o el PRO, esto no es un fenómeno natural sino que es parte del plan de guerra contra el pueblo trabajador y en particular contra la juventud. La ciudad volvió a ser la capital de la desocupación. La juventud engrosa la filas del trabajo basura, un 66% trabaja en negro. Son los jóvenes y trabajadores que día a día sufren la precarización laboral y la desestabilidad económica, a mano del ajuste del FMI, Macri y los gobiernos provinciales. Y quienes más se ven afectadas son las mujeres menores a 29 años. Hoy en día los sindicatos y las burocracias no hacen nada para enfrentar esta situación, desde el Frente de Izquierda es nuestra agenda de todos los días, organizarnos en los trabajos, terciarios, facultades, apostando a poner en pie una fuerza social capaz de enfrentar este ajuste”.

“Este proyecto propone en primer lugar la declaración de emergencia contra el trabajo en negro. También se le solicita al Poder Ejecutivo que tome las medidas necesarias para proteger aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan adelantes tareas laborales no registradas, como sucede hoy en día con los cientos de trabajadores de las plataformas virtuales. Solicitamos en el proyecto al poder ejecutivo de la Provincia y a la Legislatura, a través del Ministerio de Trabajo, la creación de un mecanismo de blanqueo de trabajadores, a partir de lo cual toda relación laboral que no se encuentre registrada o lo estuviera pero en forma deficiente podrá ser denunciada por el trabajador o trabajadora ante ese órgano a través de simple presentación por escrito. Y por último proponemos la creación “Consejo contra la precarización laboral” formado por concejales, trabajadores precarizados, sindicatos de los sectores mayormente afectados por esta problemática, estudiantes, que tenga como funciones realizar un seguimiento del tema”, agregó.

Como ya lo vienen haciendo con sus diputados nacionales, como Nicolás del Caño, los candidatos del FIT proponen para la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe que todo funcionario gane lo mismo que un docente con antigüedad, al respecto Verónica explica “los funcionarios se enriquecen con la política, se convierten en un casta que favorece a los empresarios, para nosotros las bancas deben estar al servicio de las peleas de los trabajadores, las mujeres y la juventud”.

La joven candidata al concejo finalizó: “somos conscientes que a la crisis económica que atraviesa el país se le debe anteponer una salida de fondo, por eso nosotros decimos que hay que romper con el FMI y derrotar el plan de ajuste que nos tienen preparados Macri y los gobernadores. Y mientras tanto consideramos que la voz de esta juventud trabajadora tiene que escucharse fuerte en el concejo municipal, por eso con el Frente de Izquierda queremos pasar el piso de los 40 mil votos y estar en las generales”.