El Louvre reabrió sus puertas tras el ataque

Según informó EFE, el museo retomó sus actividades este sábado a las 10 de la mañana de París. El atacante, un hombre que se lanzó con un machete contra un militar francés al grito de “Alá es grande” (Allahu Akbar), sigue internado en estado reservado y no puede ser interrogado pero creen que se trató de una agresión de corte terrorista.

El museo del Louvre reabrió este sábado sus puertas luego del tiroteo registrado este viernes en la entrada del centro comercial Carrousel, pegado al edificio. El agresor, baleado por un soldado francés, todavía no puede ser interrogado debido a su salud.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo