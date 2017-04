El Papa pidió "respetar los derechos humanos" en Venezuela

El llamado de este domingo de Francisco se da luego de que el sábado reconociera que la primera etapa de la intervención vaticana en el país sudamericano "no resultó", aunque aseguró que "se está hablando" de una nueva oportunidad para la diplomacia de la Santa Sede.

"Mientras me uno al dolor de las familias de las víctimas, para las que aseguro oración, dirijo un apremiante llamamiento al gobierno y a todos los componentes de la sociedad venezolana para que se evite toda forma ulterior de violencia, se respeten los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está afectando a la población", agregó el Obispo de Roma.

"No dejan de llegar dramáticas noticias sobre la situación en Venezuela y los enfrentamientos que se agravan, con numerosos muertos, heridos y detenidos", lamentó el Pontífice al recitar en la Plaza San Pedro el Regina Coeli, la oración que por 50 días sustituye al tradicional Ángelus luego de Pascua.

