El Senado aprobó y giró a Diputados el nuevo proyecto de Ganancias

Habrá un impuesto del 15% al dólar futuro especulativo por única vez, pero no se gravará la renta financiera ni la actividad minera.

Las provincias no se verán perjudicadas ya que en la ley se incluye una cláusula de “garantía” de recursos vía una mayor distribución automática de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional).

Además de modificar el mínimo no imponible, el nuevo proyecto con media sanción establece otras escalas del impuesto hasta llegar a la alícuota máxima, que seguirá siendo del 35 por ciento.

El proyecto lleva el mínimo no imponible a 30.500 pesos de bolsillo (37.000 pesos en bruto) para los trabajadores casados con dos hijos en relación de dependencia. Para los solteros, el impuesto comenzará a regir para aquellos que superen los 23.200 pesos netos (27.900 pesos en bruto). Se espera que Diputados trate y apruebe la modificación este jueves en sesión especial y las nuevas escalas comiencen a regir a partir del 1º de enero.

