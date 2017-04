Allí, hubo una asamblea durante la cual no se cortó la circulación. “El acatamiento a la medida de fuerza es total. Esperamos que el gobierno tome nota de los reclamos de los trabajadores", dijo Marcelo Andrada, secretario general del gremio.

El Sindicato de Recolectores se apostó temprano an Circunvalación y avenida Perón, de cara al paro general de este jueves.

