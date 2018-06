El branding del futuro: Andy Stalman se presenta en la Bolsa

El próximo lunes 2 de julio, el reconocido experto en construcción y creación de marcas Andy Stalman brindará una Master Class gratuita, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Bajo el título “Brandoffon: nuevo paradigma del branding”, el especialista analizará los aspectos claves para las marcas en un mundo conectado, global y en permanente transformación.

Stalman es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y Licenciado en Periodismo por la Universidad Católica Argentina, ambas de Buenos Aires, pero siguió sus estudios en Estados Unidos y en Barcelona y desarrolló proyectos en más de 20 países a lo largo de más de 25 años.

¿Qué diferencia hay entre Branding y Marketing? Según Stalman, “el Branding por si mismo no tiene voz, y el Marketing no tiene alma. Es importante que trabajen de manera integrada y colaborativa. Sin una buena estrategia de Branding y de Marketing no hay futuro. Y sin integración entre el Branding y el Marketing no hay mañana”, sostiene el autor del best seller Brandoffon: el branding del futuro, quien acaba de lanzar el libro Humanoffon, un análisis de hasta qué punto internet ha generado cambios en los seres humanos.

En relación a la estrategia digital que adoptan las corporaciones, Stalman explica: “Muchas empresas creen que introduciendo tecnología en las organizaciones ingresan en la nueva era, cuando lo que la nueva era demanda de los líderes y directores es una evolución mental hacia este escenario diferente”.

La Master Class será gratuita con acreditación previa, abierta a todo público. Abordará conceptos de marketing corporativo, branding para todo tipo de instituciones, construcción de identidad, posicionamiento y “la marca país/ciudad”, entre otros ejes.

La acreditación será a partir de las 9.30 y la conferencia comenzará a las 10.00 hs, en el Auditorio Bolsa de Comercio de Rosario, ubicado en Paraguay 755.