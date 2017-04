El cielo se puso gris y amenazante

Para el domingo no hay pronóstico de lluvia. El fin de semana se completa con cielo mayormente despejado por la mañana y desmejorando hacia la tarde-noche.

El pronóstico del tiempo para Rosario y la región no se decidía este sábado. En realidad, al aviso de probables lluvias o lloviznas se oponía un amanecer bastante diáfano. Y la nubosidad fue en aumento y al mediodía el cielo estaba cubierto y amenazante.

