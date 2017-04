El clásico de Madrid fue empate; Barcelona cayó ante Málaga

Todo parecía que quedaba a pedir del Barcelona en esta nueva jornada del fútbol de España cuando el Real Madrid y el Atlético terminaron empatados. Sin embargo, en segundo turno el Barsa de Messi y compañía cayó de visitante frente al modesto Málaga.

Empate en el Bernabéu

El francés Antoine Griezmann, con un tanto a los 85 minutos, firmó tablas en el derbi madrileño e impidió que el Real sumara una nueva victoria.



El portugués Pepe adelantó de cabeza al Real Madrid a los 52 minutos y luego tuvo que abandonar el campo por lesión tras recibir un fuerte golpe de su compañero Toni Kroos.



El Atlético encontró solución con los cambios. El argentino Ángel Correa, que había empezado en el banco, sirvió un balón preciso que no desaprovechó Griezmann para firmar el empate.



El Real Madrid, que aún tiene pendiente el partido en Vigo ante el Celta, quedó con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona.

Traspié del Barsa

El Málaga, con goles de Sandro y Jony, dio la sorpresa y derrotó al Barcelona (2-0), que no aprovechó el empate del Real Madrid en el derbi ante el Atlético, con lo que perdió la ocasión de situarse como líder de La Liga.



El encuentro dio comienzo con novedades en las alineaciones de ambos equipos, sin Iniesta y Sergi Roberto, en los azulgranas, pero con Denis Suárez, Mathieu y André Gómez, y con Recio y Juanpi en los malaguistas.



El Barcelona, como se esperaba, tomó el mando del balón, ofrecido por el Málaga, cerrado, con una línea de cuatro atrás, más Camacho, Fornals, Recio y Juan Carlos, aunque intentaba con Juanpi y Fornals tener más posesión y buscar a Sandro, un exazulgrana, solo arriba.



El Barcelona es letal con espacios y no tardó en encontrarlos con un envío largo de Jordi Alba sobre Luis Suárez. El disparo del uruguayo lo desvió el meta camerunés Carlos Kameni. Fue la primera ocasión clara de los hombres de Luis Enrique.



El Málaga con temor, sin arriesgar en exceso, trataba de frenar a un Barcelona a medio gas, que sin forzar en exceso la máquina podía hacer valer su superioridad en cualquier momento.



En cambio, el comienzo de la sorpresa comenzó a gestarse poco después de la media hora con un balón largo de Juan Carlos hacia Sandro, que partió desde su campo, se marchó en velocidad de Mathieu, y batió por bajo a Ter Stegen.



Se consumaba la sorpresa de un Málaga armado, con espacios a la contra frente a un Barcelona al que se le comenzaba a enredar la opción de recuperar el liderato. Luis Enrique movió el banquillo al descanso. Dio entrada a Iniesta y Sergi Roberto en lugar de Mathieu y Denis por Denis Suárez.



La primera ocasión del segundo periodo la tuvo el Málaga, con un servicio de Juan Carlos por la izquierda que cortó providencialmente Umtiti, cuando Sandro estaba colocado para empujar el balón dentro de la portería.



El Barcelona seguía dominando, buscando el empate, pero el tiempo pasaba con el Málaga defendiendo y saliendo con rapidez a la contra para rematar la faena, pero acababa perdonando, lo que podía pagarlo caro ante un Barcelona que incrementaba su nómina de atacantes con Paco Alcácer.



El conjunto de José Miguel González 'Míchel' sufría, pero también hacia sufrir a los azulgranas. Para colmo de males, a los 64 minutos el colegiado expulsó al brasileño Neymar por una acción sobre Diego Llorente.



El partido entró en un ritmo trepidante, enloquecido, e incluso el colegiado anuló un gol por presunto fuera de juego a Peñaranda (m.70) que podía haber sido la sentencia.



Míchel se decidió a refrescar el equipo con la entrada de Peñaranda por Juanpi y de Charles, que tuvo la sentencia y falló, por el goleador Sandro.



El Barcelona pidió un penalti sobre Sergi Roberto, que el colegiado señaló fuera del área, Messi se inventó varias 'asistencias' que no acabaron en gol, sobre todo una a Sergi Romero que detuvo Kameni.



Y con el Barcelona absolutamente volcado en busca de salvar al menos un punto un nuevo contragolpe muy bien llevado por los malaguistas puso la guinda con la diana de Jony que da prácticamente la tranquilidad al Málaga e impide al conjunto azulgrana situarse como líder de LaLiga.