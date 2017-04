El clásico en el Coloso sería el domingo 14 de mayo a las 16

Newell's ya sabe que tras el encuentro de este sábado a las 16 ante Huracán, se le vienen dos presentaciones domingueras: el domingo 7, por la fecha 23, recibirá a Independiente; y luego, por la 24, chocará nada menos que con Central el domingo 14 de mayo. En el borrador de AFA y la televisión, el cruce en el Coloso con los canallas está previsto para el domingo a las tarde. Y se manejan dos horarios: 16 o 17, pero lo más factible es que vaya a las cuatro de la tarde para evitar que la desconcentración de los hinchas leprosos se haga caída la noche. Ese mismo día se jugarán todos los clásicos de nuestro país. Y la ciudad de Santa Fe no será la excepción: en cancha de Colón, el Sabalero recibirá a Unión presumiblemente a las 11 de la mañana. Por otro lado, Osella tiene prácticamente confirmado que repetirá equipo ante el Globo. Los once serían: Luciano Pocrnjic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Juan Ignacio Sills, Facundo Quignón; Joel Amoroso, Mauro Formica, Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco.

