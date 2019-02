El clima en Rosario: hay olorcito a otoño en la mañana

Este miércoles temprano se respiraba otoño. Febrero todavía no terminó pero la mañana se desperezó tan fresquita como abril. A partir de este jueves los amaneceres no serán tan frescos y no habrá tanta necesidad de la chalina ni del abriguito.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima de este miércoles fue de 9 grados y se espera que la máxima llegue a 28. Para este jueves se preve una mínima de 13 grados y una máxima de 28; para el viernes, una mínima de 15 y una máxima de 32; y para el sábado, una mínima de 18 y una máxima de 30 grados.