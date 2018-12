El comentario sobre Ni una menos que desató la polémica en la mesa de Mirtha

La Noche de Mirtha tuvo este sábado a la noche una polémica sobre el feminismo cuando Teté Coustarot, Nancy Pazos y María O'Donnell cuestionaron al abogado Mauricio D'Alessandro por sus dichos sobre el movimiento Ni una menos.

El letrado dijo que el movimiento Ni una menos tuvo "una alta carga ideológica" porque, según D'Alessandro, “detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K".

Todo comenzó cuando Nancy Pazos dijo que Juan Darthés "es un violador". D'Alessandro tomó la palabra y le comentó: "Todavía no se sabe si violó. Podemos tener una visión, como tengo yo y tenemos todos, de repulsión a la actitud, pero todavía no tenemos una condena. La realidad es que también es cierto que el Ni Una Menos tuvo una alta carga ideológica", expresó el abogado y fue desmentido por las mujeres presentes.



Luego D'Alessandro citó a Amalia Granata para referirse a la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés y a la despenalización del aborto.

"Ella está a favor del tema Fardin y fue pulverizada porque, como es provida, no podía estar a de su lado... Ella dijo: «Nadie fue más libre que yo con mi cuerpo. Fui responsable, agarré a Robbie Williams porque se me antojaba y eso no significa que tenga que acompañar la ideología de interrupción del embarazo»".