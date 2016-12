El cuidado de la piel de los bebés

“Es recomendable alternar la jornada al aire libre con momentos de descanso en una sombra tupida y beber agua frecuentemente. Cuando están fuera del agua, los niños deben usar sombreros. Si no se respetan estas medidas, el chico puede sufrir un estado de insolación”. Respecto a este estado, detalló que “los síntomas son cansancio o irritabilidad, falta de apetito, nauseas e incluso fiebre. Frente a estos signos siempre es necesario hidratarlo y hacer una consulta médica en el lugar más cercano”.

Continuó explicando que es “por esto que no es recomendable exponer al sol a niños menores de 1 año. No solo por el daño en la piel sino por los otros efectos del sol, que disminuye sus mecanismos de defensas haciéndolo más propenso a insolarse y enfermarse”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo