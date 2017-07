El dólar sigue rompiendo récords: alcanzó los $17,89

El dólar marcó un nuevo récord en el comienzo de la semana, al alcanzar una cotización de $17,89 según un relevamiento del Banco Central (BCRA) cuando aún la jornada no había finalizado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo