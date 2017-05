El endeudamiento pasó una comisión, pero la falta otra

El oficialismo tiene que sumar 19 voluntades para la aprobación definitiva de la iniciativa y por el momento logró 14. Las tratativas están centradas en el bloque del PRO, que cuenta con 5 votos. La idea del municipio era que el proyecto tenga despacho favorable definitivo esta semana. Ya no será posible. ¿Podrá conseguir el apoyo del PRO para la próxima? Un duro trabajo tienen por delante los negociadores.

En Presupuesto, el oficialismo obtuvo el apoyo de los tres concejales de Ciudad Futura y de los ediles Fernanda Gigliani y Carlos Cossia. Por el momento tiene 14 votos a favor y necesita 19. Son claves las 5 voluntades del bloque del PRO, que pone reparos a la iniciativa y parece más inclinado al no.

La comisión de Presupuesto del Concejo Municipal aprobó este martes por la mañana el pedido de endeudamiento del municipio por 146 millones de dólares y 800 millones de pesos, para obras y reestructuración de deuda. El proyecto pasó a la comisión de Gobierno, buscando otro despacho favorable. Pero por ahora no lo consiguió y el debate quedó postergado para la semana que viene.

