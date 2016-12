¿El fumar causa infertilidad?

Pero no es solo el cigarrillo. Además investigan “la incidencia de exposición al calor como tienen los panaderos, cocineros y choferes, a agroquímicos y solventes sobre todo en esta zona de campos, que vemos que influye bastante”.

Estos resultados no excluyen al fumador de menos cantidad de cigarrillos, pero “quizas en el recuento de formación espermática no se ve tanta alteración, se alteran algunos parámetros espermáticos”.

