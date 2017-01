El gobierno busca ponerle fin a las cuotas sin interés

El gobierno entiende que los comercios transfieren el costo de los planes financiados a las operaciones de contado. Es decir, como la tarjeta de crédito le cobra el interés al comerciante, este encarece la lista de precios general. Por ley, las empresas no pueden diferenciar un precio en efectivo de un precio de pago con tarjeta, aunque en los hechos los pequeños comercios incumplen la norma.

Los comercios no podrán discriminar un precio de pago en efectivo de un precio "de lista". Al recibir el dinero, el comerciante se ahorra las comisiones de la tarjeta de débito (1,5%) o de crédito (3%) y evita las retenciones a cuenta de IVA e Ingresos Brutos. Pero también favorece la informalidad.

El titular de la cartera de Producción señaló en el Foro de Davos que el gobierno buscará "transparentar precios". "Tiene que ver con la confusión que generan las ofertas y los pagos con tarjeta que supuestamente no tienen interés. Vamos a pedirle al comercio que exprese cuál es el precio de contado y el financiado con tarjeta. Cuando se vean los dos, no van a ser iguales, porque uno tiene un interés implícito", explicó.

