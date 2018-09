El guiño de Urtubey a Tinelli, Frigerio con Pichetto y la promesa de Moyano

En una semana donde se define el nuevo acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las negociaciones por el presupuesto 2019 y todo eso con un paro general en el medio, el martes próximo, la política volvió al centro de la escena.

En ese marco, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, le hizo un guiño este sábado al conductor y empresario televisivo Marcelo Tinelli, quien ya avisó que le gustaría participar de las próximas elecciones.

"Creo que cualquiera, incluso Marcelo, puede aportar muchísimo. No soy de los que creen que hay que cerrar la política a los políticos. Hay que abrir absolutamente a todos y creo que Marcelo puede aportar muchísimo", dijo Urtubey.

En una entrevista con Radio Nacional que citó Clarín, el peronista salteño advirtió que aún "hay un largo proceso" por delante, pero es necesario "generar condiciones para que no solo él, sino todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran realmente colaborar en esta construcción, tienen que ser parte de este espacio".

Tinelli dejó en claro tiempo atrás que no descarta su desembarco en la política. "Uno puede servir al país en muchos lugares”, señaló aunque aclaró que lo haría “si algún día se da, no lo descarto; hoy no es el momento".

Moyano: “Será el paro más grande de los últimos años”

Pablo Moyano, hijo de Hugo y secretario adjunto de Camioneros, aseguró que el paro general del martes 25 será “el más grande de los últimos años” y aclaró -a modo de chicana- que la medida es “contra el FMI y no contra Macri, porque Macri es un instrumento del Fondo”.

“No vamos a permitir que sigan avanzando contra los trabajadores”, afirmó en C5N el referente del nuevo espacio sindical que se armó por fuera de la CGT oficial.

Moyano dijo que “el presupuesto es un ajuste brutal” y “ojalá los sectores de la oposición se pongan de acuerdo y rechacen ese presupuesto”.

El hijo del histórico líder camionero cuestionó a los “peronistas que tienen dudas” de enfrentar al gobierno y aclaró que no lo decía por el senador Miguel Angel Pichetto -que este sábado se reunió con el ministro Rogelio Frigerio- “sino por Urtubey y esos gobernadores que fueron un apéndice del gobierno y apoyaron todas sus políticas”.

Moyano advirtió a los legisladores que votar el presupuesto implica un ajuste para sus municipios y provincias. También cuestionó las políticas laborales del gobierno: “Hay más despidos y suspensiones y el gobierno sigue mirando a otra lado. Es Macrilandia, el país de las maravillas”.

Para Frigerio, el presupuesto “está cerca” de cerrarse

Tras la reunión que mantuvo el viernes con el presidente del bloque de senadores del peronismo, Miguel Ángel Pichetto , el ministro de Interior Rogelio Frigerio aseguró este sábado: "Estamos cerca de cerrar el presupuesto, los que lo critican es porque no lo leyeron bien".

"Esperamos que haya una discusión seria y pormenorizada, pero también entendemos que necesitamos dar una señal lo más rápido posible. Esperamos que lo podamos tener antes de la reunión del G20 en noviembre acá en Buenos Aires", sostuvo Frigerio.

En diálogo con las radios Continental y La Red, consultado sobre la reunión con Pichetto, el ministro del Interior contestó: "Acordamos con el Senado que la discusión de los detalles del Presupuesto se haga de manera conjunta, cosa de que cuando se llegue a un acuerdo en la Comisión de Presupuesto de Diputados , ocurra lo mismo, en paralelo prácticamente, en el Senado".



El ministro del Interior dijo que el gobierno está dispuesto a hacer cambios: "No somos los dueños de la verdad, no podemos creer que lo que pusimos en el Presupuesto no es mejorable".

Aunque aclaró: "No podemos sumar gastos y no alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal, que creo que es lo que la mayoría de la dirigencia política en la Argentina ha acordado. Este presupuesto tiene que ser equilibrado".