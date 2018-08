El jefe de la Policía Federal rechazó la denuncia de Cristina Kirchner

El jefe de la Policía Federal (PFA) Néstor Roncaglia rechazó la denuncia de Cristina Kirchner sobre el supuesto uso de un "tóxico de contacto" durante el allanamiento realizado en su domicilio de Recoleta por la causa de los cuadernos de las coimas. El abogado de la ex mandataria señaló que el personal que fue a hacer tareas de limpieza en ese inmueble tuvo que ser asistido en un hospital después de trabajar en la habitación de la senadora.

En diálogo con el canal Todo Noticias, Roncaglia expresó: "No se usó ningún tipo de químico. No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista. Vaya a saber por qué motivo se sintieron mal".

"Yo me ofrezco a ir al departamento y revisar todo, prender los aires acondicionados. No hay nada de eso, se actuó legalmente, no tenemos necesidad de llevar a cabo ningún tipo de estas acciones", agregó el comisario general a cargo de la PFA.

La ex jefa de Estado difundió este lunes un comunicado firmado por su abogado Carlos Beraldi donde denunció que no regresó a su casa de Recoleta porque se habría encontrado un "tóxico de contacto".

Según Beraldi, las empleadas domésticas que fueron a limpiar el departamento durante el fin de semana "sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos, y dificultades para respirar" mientras ordenaban la ropa en el vestidor de la habitación de la senadora nacional.