El juego como medio hacia el reconocimiento de la Convención internacional de los Derechos de las personas con discapacidad

El Programa de Extensión "Dere Chito" que desde el año 2017 recorre escuelas de la ciudad y la zona promoviendo una mirada digna y respetuosa sobre la Discapacidad, la diversidad y los Derechos Humanos, fue declarado por el Concejo Deliberante de Rosario de Interés Municipal.

El Programa "Dere Chito", dirigido por la Lic. María Eugenia Tabacco, es un programa de Extensión Universitaria que se propone difundir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en escuelas primarias, a partir de un trabajo que combina teoría con práctica. Mediados por un personaje artístico, el títere "Dere Chito", tanto Eugenia como Aldana Agüero (estudiante de Terapia Ocupacional) realizan los talleres en las escuelas donde pueden intercambiar de un modo lúdico, los principales artículos de la Convención y trabajar en el respeto de la diversidad con quienes son el motor más fuerte del cambio, los niños y las niñas.

“"Dere Chito" ya visitó más de 30 escuelas de la ciudad y la zona donde más de 1300 estudiantes de 4º grado preguntaron, jugaron y aprendieron con este personaje que les habla de “no discriminación, de igualdad de oportunidades y de igualdad inclusiva de la diferencia”, al decir de la Lic. Tabacco.

"Visitamos escuelas públicas y privadas de Rosario y organizamos un Taller con el fin de promover la lectura y la resignificación de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, continúa Tabacco y agrega que "lo interesante de este taller es que no apunta a los niños integrados con discapacidad sino que apunta a trabajar con su entorno; trabajar con los demás niños en el aula por espacio de dos horas, utilizando el juego y un títere: "Dere Chito"."

"Ya no hay escuelas donde no haya un niño integrado; de todos modos nosotros nos dirigimos a todos los niños, no focalizamos; justamente éste es el espíritu del Programa y del Taller; trabajamos con el entorno y hablamos de discapacidad en general”, enfatiza Tabacco.

Melania Musuruana es Secretaria de Extensión en la Universidad del Gran Rosario, “este proyecto nación en el CURI, Centro Universitario Rosario Inclusiva y luego lo hicimos extensivo a la Secretaria de Extensión Universitaria, y creamos ese Taller al que acuden estudiantes y presentarlo en escuelas primarias de la ciudad. Nos sorprendió la respuesta al Programa ya que las escuelas comenzaron a llamar para ser incluidas en el Programa; la demanda se asentaba en la necesidad de las escuelas por difundir la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad, en todos los niveles de formación, desde los primeros grados hasta los mayores. Esto se ha hecho extensivo y nos lo han solicitado Institutos de Formación Docente e incluso Establecimientos Universitarios".

"Dentro de la Secretaria que coordino, el Programa "Dere Chito" es uno de los que superaron los objetivos propuestos. Es así que el programa crece y nosotros ya necesitamos más personas para adecuarnos a la demanda del mismo", afirmaba Melania Musuruana.

María Eugenia Tabacco, responsable del Proyecto, compartía con rosario3.com su visión del futuro del mismo: “Pensarlo hacia el futuro nos motiva para incorporar en la formación a mayor número de promotores que son alumnos de las carrera que la Universidad del Gran Rosario dicta para volcar y divulgar en las escuelas la declaración de los derechos de las personas con discapacidad. Los chicos en las escuelas nos motivan a seguir creciendo al punto que nos envían videos y muñecos confeccionados por ellos con material reciclado, luego de haber participado en los Talleres”.

"Dere Chito" participó de la Semana de la Ciencia y Tecnología de la Nación, del 5º Congreso Internacional de Discapacidad Intelectual realizado en 2018 y sigue en camino.

*Melania Musuruana, Secretaria de Extensión de la Universidad del Gran Rosario

*María Eugenia Tabacco, Coordinadora del Programa de promoción de derechos de las personas con discapacidad