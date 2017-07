El mal tiempo dificulta la búsqueda de la avioneta

El avión Mitsubishi matrícula LV-MCV perdió contacto con la Torre de Control el lunes a las 14.40 tras haber despegado cinco minutos antes del aeropuerto de San Fernando y luego de haber mantenido una conversación donde se le informaba a los pilotos que no funcionaba el "transponder".

"Estamos a la expectativa, pero lamentablemente no hay novedades y tampoco queremos manejar ningún tipo de hipótesis", aseguró por su parte a TN Gabriel Lobeto, presidente del aeroclub de Lincoln, ciudad donde vive Ronzano con su esposa e hija.

