“El nuevo el Concejo va a ser el más moderno del país”

Daniela León, quien dejará su cargo de presidenta del Concejo el próximo 10 de diciembre, estuvo presente en los estudios de Radio 2 para hacer un balance de lo que fueron sus casi 20 años en el Palacio Vasallo y brindar detalles de la inauguración del nuevo recinto. Aseguró que pese a no haber sido electa, continuará trabajando por la ciudad y por los ciudadanos que confiaron en su propuesta.

León, en diálogo con Daniel De Paola (Todavía No Es Tarde), detalló que este lunes a las 10 habrá una sesión preparatoria en el Teatro La Comedia donde jurarán los nuevos concejales. Luego, desde las 14, será la elección de las nuevas autoridades del Concejo para el 2018 en el auditorio del Banco Municipal.

En tanto, el martes es la inauguración en el Concejo y el jueves será la última sesión: “Vamos a tratar de hacerla en el nuevo recinto”, auguró León.

En base a estas obras de renovación, Daniela León se mostró “muy orgullosa de las transformaciones en el Concejo porque va a ser el más moderno del país”. Y continuó: “Los vecinos podrán comunicarse a través de las redes sociales y de la web. Toda la digitalización del sistema parlamentario que vamos a poner en funcionamiento arroja transparencia. Se instalará un software nuevo, innovador en el país. Vamos a inaugurar el voto electrónico, va a haber un sistema parlamentario digitalizado”. Por último agregó: “Haber certificado con la norma ISO9001 todo el sistema contable del Concejo, arroja transparencia a un organismo público. Somos el único Concejo Municipal del país que lo ha hecho”.

Respecto de su alejamiento de cargos políticos, ya que no fue elegida en el último acto eleccionario, León aseguró: “Soy una militante, los cargos selectivos son coyunturales. Nunca pensé que era un lugar definitivo y por eso le puse siempre mucha pasión y responsabilidad a todo lo que hice. Cada día que pasé en el Concejo valió la pena porque significó ayudar a alguien. Estoy muy tranquila y con la satisfacción de haber hecho las cosas bien como concejala”. Además lanzó una frase que quizás marque su futuro: “No me voy a alejar del Concejo, voy a dejar de ser concejala pero voy a seguir trabajando con los temas de la ciudad. He dado lo mejor de mí y voy a continuar trabajando por la gente desde el lugar que me toque”.

Sobre los proyectos que ha encabezado León, en su estadía en el Concejo, dijo estar muy satisfecha con lo logrado en materia de inclusión de personas con discapacidad y en especial lo realizado con la ONG TGD Padres TEA que son papás de chicos con autismo. “El autismo es un trastorno del espectro que está en crecimiento, cada vez se diagnostican más niñas y niños con autismo y los hospitales no están preparados para ese abordaje. TGD Padres, ha logrado real inclusión en el ámbito de la educación, van por mucho más. Han logrado dejar una huella en Rosario y abrir puertas a miles de familias que no saben cómo abordar la problemática de su hijo”, explicó.

De cara a la nueva conformación del Concejo, León expresó: “Es un Concejo que por primera vez tiene un bloque mayoritario que cambia de color político. Por eso Cambiemos va a presidirlo. Siempre es un desafío, y está en los actores que quedan y quienes lideran los espacios políticos. Hay que dejar de lado las diferencias y priorizar las coincidencias”.