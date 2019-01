El pedido de Jimena Barón tras las denuncias contra su ex

Jimena Barón se mostró sorprendida por las acusaciones contra su ex novio, Rodrigo Romero a quien la madre de sus dos hijos denunció por violencia de género. Barón que a su turno denunció a su ex pareja, el futbolista Daniel Osvaldo, por agresiones machistas, se expresó en Twitter y pidió que la dejan afuera de esta nueva situación.

“Yo viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena. Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy. En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí. La violencia se denuncia”, escribió este martes, tras enterarse que Macarena Vega acusó a Romero de haberla prostituido y golpeado durante sus seis años de relación.

Barón también habló en el programa Los ángeles de la mañana (El Tres), donde Vega contó de la violencia de Romero e incluso aseguró que la cantante y actriz sabía todo esto.

Romero y Barón empezaron a salir cuando compartían el rodaje de la película El Potro, lo mejor del amor. (Foto: Instagram baronjimena)

"Me separé porque no era para mí, pero jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Lo lamento por ella si esto es así, es una barbaridad lo que cuenta. Jamás me imaginé algo así. Y mi relación con él fue totalmente normal. Simplemente cuando se fue poniendo todo más serio supe que no era un compañero para mí, nada más", dijo Barón y añadió: "Todo esto es un espanto. Que arreglen su historia como pareja, yo no tengo una mierda que ver. Y de haber sabido lo hubiese mandado (a Rodrigo Romero) a la mierda por hijo de puta. Lo ayudé mucho con los hijos y a no pelearse con sus ex".

"Entiendo el enojo de ella. Si esto es verdad, que lo denuncie y que lo haga mierda, pero yo no tengo nada que ver", cerró.