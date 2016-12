El top 5 de las frases falsas del año

El cuarto y quinto lugar del “FALSO de la gente” de 2016 quedaron para dos representantes del Frente para la Victoria: la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo que en julio último que la Argentina tuvo “la peor caída de la industria desde el 2002, previo al kirchnerismo”, y Juliana Di Tullio, la diputada del bloque de esa fuerza en la Cámara de Diputados, que defendió a los Kirchner tras un año en el que la Justicia avanzó contra ellos: “13 ó 14 veces analizaron las declaraciones juradas de la familia Kirchner y siempre fue sobreseída”.

Incluso el Indec había publicado datos de los trabajadores privados en blanco para el primer trimestre de 2016. El incremento de las remuneraciones promedio de ese sector había sido del 31,7% entre esa fecha y el mismo trimestre de 2015. En ese mismo período, el aumento de precios había sido, según el IPC Congreso, del 35,3 por ciento. Por lo tanto, el poder de compra arrojaba una caída de tres puntos y medio para los empleados registrados. El segundo lugar, con el 21% de los votos, fue para el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que en enero último dijo que “la Argentina no tiene medios concentrados”, y el tercero (12%) para el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que previamente al veto de la llamada ley “antidespidos” afirmó: “En 2002 hubo leyes que prohibían despidos y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo”.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, encabezó un ránking de frases falsas de políticos argentinos en este 2016 con la siguiente afirmación: "No podemos decir que cayó el salario real".

