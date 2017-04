El uso frecuente de antibióticos favorecería aparición de pólipos

No obstante, esa relación sería "una explicación biológica plausible", subrayan. Se sabe que los antibióticos alteran la flora intestinal al disminuir la cantidad y la diversidad de bacterias presentes, y que reducen la resistencia a las infecciones.

El estudio constata una situación estadística pero no establece una relación de causa y efecto entre el consumo de antibióticos y la aparición de pólipos, advierten los autores.

Entre las mujeres que recibieron antibióticos durante al menos dos meses entre los 40 y los 59 años, la frecuencia de pólipos es más elevada en 69 %, agregan los autores, en su mayoría egresados de la Harvard Medial School y de la Harvard TH Chan School of Public Health, en Boston.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo