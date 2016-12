El verano dijo presente y anticipan lluvias para este jueves

The Weather Channel reduce la sensación térmica a 35 grados y probabilidades de lluvias desde la tarde pero más elavadas hacia la noche.

Ya a las 10 de la mañana el termómetro pasó los 30 grados y siguió trepando al mediodía. Incluso a las 18, la marca era de 34,5 grados, con un viento norte a 22 kilómetros que no ayudaba.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo