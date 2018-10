El video de la noche en que Cristiano Ronaldo habría violado a Kathryn Mayorga

Tras la reapertura de la investigación sobre Cristiano Ronaldo por supuesta violación, el diario The Sun publicó el video de la noche en la que el futbolista habría agredido sexualmente a Katrhyn Mayorga. Son imágenes de la fiesta en la que estuvieron el futbolista y su supuesta víctima.

El video muestra a Ronaldo y a Mayorga bailando en el vip del boliche Rain de Las Vegas. Esto fue hace nueve años. Según consta en la denuncia, después de eso, CR7 invitó a Mayorga y a unas amigas a una habitación de hotel donde las invitó al jacuzzi y le pidió a Kathryn sexo oral. Posteriormente, la habría llevado a otro lugar en donde presuntamente la violó.

En 2010, tras la violación, Mayorga habría accedido a un pacto de silencio de 375.000 dólares con representantes del futbolista pero la semana pasada sus abogados de la mujer presentaron una demanda para invalidar ese pacto, alegando que las consecuencias psicológicas de la agresión la hacían "incompetente" para alcanzar este tipo de acuerdos.

"Tras la agresión sexual en 2009 ella ha experimentado depresión, pensamientos intrusivos, ha considerado el suicidio, ha abusado del alcohol, ha tenido dificultades para mantener relaciones personales y un empleo", dijo el abogado de Mayorga, Leslie Stovall.

Por su parte, Ronaldo negó a través de Twitter las acusaciones de la mujer de hoy 34 años.

"Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas a mi costa –escribió–. Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones".