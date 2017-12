Elizondo: "En el caso Zampedri, hay que desligar a la dirigencia de Central"

El presidente de la Superliga, Mariano Elizondo, desligó a la dirigencia de Rosario Central de la responsabilidad en el caso Zampedri, que se perderá el partido de la fecha 12 ante Newell's por la sorpresiva postergación del cotejo ante Independiente, en el que iba a purgar la sanción que buscó ante Boca.

"La gente de Central no tiene culpa en nada. Lo quiero dejar claro. Hubo una discusión en torno a la interpretación del reglamento, que no está claro. Y terminó primando el criterio de no perjudicar al equipo que está jugando una final continental, en este caso Independiente", explicó el dirigente en A Diario, por Radio 2.

Según Elizondo, "el uso y costumbre de ese artículo era que se pedía siempre el partido intermedio a las dos finales, no el anterior al primero. Pero después de una larga discusión, le dimos la derecha de que pueda pedir cualquiera de los dos".

"Repito, no tiene nada que ver Central. Hay que dejarlo a un lado. La dirigencia habló con nosotros la semana pasada y esta también. Hay que sacarle responsabilidad a la dirigencia del club. Fue un tema de mesa directiva de la Superliga", finalizó.