Empresario baleado: viajes a Miami y una casa de lujo comprada a un conocido futbolista

Este martes por la mañana Andrés Lamboy fue baleado en la puerta del colegio de sus hijos, el San Bartolomé de Fisherton. Sufrió varios balazos en la espalda y las piernas. En el lugar encontraron 20 vainas servidas.

Lamboy, de 45 años, es un abogado que no ejerce la profesión. Tiene dos hijos, una nena y un nene. En su perfil de la red LinkedIn se presenta como presidente de Fideicomiso Rural 1 y ex alumno de la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Dice que se dedica a la compra y venta de propiedades campos. Años atrás fue director de Sadocks, un depósito fiscal desde el que se traficó efedrina a México. Por eso declaró como testigo en la causa en la que se condenó a Mario Segovia, conocido como el Rey de la Efedrina, y en la que también fue encontrado culpable su ex suegro, Rubén Alberto Galvarini.

Lamboy vive en el exclusivo country Kentucky de Funes y pasa los veranos en Miami (Estados Unidos), donde según allegados estaba planeando radicarse. Su casa del Kentucky se la compró al ex jugador de Newell's, Lucas Bernardi.

Desde su entorno, lo calificaron como un hombre reservado, de pocas palabras, que disfruta del río: tendría una lancha y una moto de agua. Se mueve en una lujosa camioneta, una Dodge Ram. El feroz ataque lo soprendió cuando intentaba subirse de nuevo al rodado tras dejar a sus hijos en la escuela.