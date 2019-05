En busca de la primera radiografía de la vida trans en Santa Fe

¿Cómo es la vida transgénero en la provincia de Santa Fe? La primera “foto” de esta población será tomada por el gobierno de Santa Fe a través de una encuesta presentada este viernes en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobi en la Casa LGTBI de Santa Fe. Desde la Subsecretaría provincial de Políticas de Diversidad Sexual adelantaron que a partir de este trabajo, se contará con datos científicos que revelen distintos aspectos de la vida de estas personas cuya identidad de género no coincide con su sexo biológico. Los detalles de la iniciativa.

“El objetivo es conocer datos a ciencia cierta sobre la vida trans en el territorio santafesino, el acceso a los servicios públicos al tiempo que indagará sobre la violencia institucional y la discriminación que sufren”. Así explicó a Rosario3.com el subsecretario Esteban Paulón los alcances generales de la primera encuesta provincial de la población transexual. “Es la primera fotografía, la primera impresión que vamos a tener con datos científicos elaborados con un método científico”, advirtió.

En ese sentido, precisó que la encuesta se llevará a cabo con el Instituto de Estadísticas y Censos provincial (Ipec) a partir de la primera semana de junio, luego de que unos 20 agentes provinciales sean capacitados como encuestadores. “Hace 5 meses que venimos trabajando con el Ipec en la elaboración de esta encuesta sobre las condiciones de vida trans y su acceso a derechos”, manifestó y precisó que desde el instituto estadístico se desarrolló un instrumento en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas y el colectivo trans.

El funcionario adelantó que las preguntas que se formularán en las entrevistas están relacionadas tanto a la vida íntima como al aspecto social. En relación a lo primero, se preguntará sobre la aceptación y el apoyo de la familia, la edad en la que pudo expresar su identidad de género, cómo se siente con su cuerpo, si siente necesaria una adecuación corporal para afirmar su género, si se alejó o no de su grupo de crianza, si hubo o no discriminación de la familia, si se somete a tratamientos de hormonización y si no es así si lo considera y además, si se ha operado o desea hacerlo.

También se abordará el tema de la escolaridad, el empleo, si considera que la prostitución es un trabajo, si tienen DNI con su identidad de género, si accede o no ayuda social, si tiene jubilación o pensión, si se atienden a la salud pública y si sufrió discriminación o violencia institucional.

Paulón detalló que los encuestadores se conectarán con unos 600 casos sobre una base de una población trans que asciende a unas 1.300 personas a lo largo y ancho de las cinco regiones santafesinas. “Hasta ahora contamos con datos de organizaciones sociales”, advirtió y mencionó: “Sabemos que unas 7.500 personas trans accedieron a un reconocimiento de identidad a nivel nacional y unas 860 en Santa Fe”. También indicó que las cifras conocidas indican que “el 95% no accede al empleo registrado, el 80% de mujeres trans ejerce trabajo sexual, que el 70% abandonó sus estudios en algún nivel, generalmente secundario”, y que la expectativa de vida es sólo de 42 años.

En este sentido, valoró los alcances de la encuesta provincial: “Con esta iniciativa dispondremos de registros oficiales y científicos”, insistió al tiempo que consideró que se trata de un paso fundamental para la elaboración de políticas públicas más ajustadas a las necesidades de esta población.