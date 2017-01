"En obras y en funciones": la respuesta oficial a las críticas contra el aeropuerto

“No es que estamos en un estado bochornoso. Creo que el concejal tiene que informarse”, llamó la atención Garo que no descartó que las declaraciones del edil vengan a cuento de los dichos, a su entender, “violentos” del presidente de la Agencia Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), Lisandro Cristiá que cuestionó la idoneidad de Garo al frente de la terminal de Fisherton.

En aquel entonces, por problemas en la pista, los aviones se movían con ayuda de tractores que, aseguró el director, ya no necesitan para ese tipo de traslados aunque sí se utilizan durante otras etapas del despegue y arribo, “como en muchos aeropuertos del mundo”.

