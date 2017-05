En primera persona: el relato del joven golpeado por un cuidacoches

El encargado del comercio de Pichincha que denunció una salvaje agresión por parte de un cuidacoches relató este lunes los detalles del episodio ocurrido el viernes en la zona de Oroño entre Jujuy y Salta.

En diálogo con el programa Telenoche (El Tres), Pasky comentó que conoce al grupo de cuidacoches que trabajan en la zona pero no había visto nunca en el lugar a la persona que le robó y golpeó brutalmente.

Esa noche, estaban todos juntos: los habituales cuidacoches de la zona y el agresor. Cuando el joven terminó su trabajo en el local comercial y pasó por el lugar de reunión, fue atacado sin mediar palabras.

“Ni siquiera me amenazaron ni sacaron un arma, me agarraron desprevenido. Cuando llegué a la guardia me dijeron que se está haciendo costumbre eso de pegar y robar”, comentó.

Por otra parte, un compañero de Pasky del minimarket contó que en la zona se han visto peleas entre los cuidacoches por el lugar. Además, aseguró que “entre las 6 y las 8 de la mañana, son habituales los robos a la gente que circula por la zona”