En qué estado están las banderas que EE.UU. plantó en la luna

Spudis aseveró que "lo más probable es que hayan perdido todo su color hasta quedar totalmente blancas, porque la luna no tiene atmósfera para mitigar los rayos ultravioleta provenientes del sol. Además las banderas podrían estar en proceso de desintegración porque esos mismos rayos tienen la capacidad de descomponer las fibras de la tela".

