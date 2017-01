En verano es mejor no saltearse comidas y optar por lo saludable

Paini remarcó que "no hay que seguir dietas mágicas, ni la de la luna, ni la de la naranja, ni la de la sandía. Hay que aprender a comer y en el verano se puede sostener este plan saludable".

"Aún en vacaciones hay que respetar las cuatro comidas principales, entonces no habrá hambre. Un buen desayuno nos da 50 % menos de probabilidad de tener obesidad. Si queremos hacer una colación, lo natural es lo mejor", dijo.

Otra opción que mencionó es "una ensalada con verdura cruda y algo de proteínas para nutrir y saciar y para poder metabolizarlo mejor" y enfatizó que "la recomendación siempre es no saltear el almuerzo porque si uno lo pasa de largo, después se desordena y se come todo".

La nutricionista apuntó que "un almuerzo práctico, si uno no dispone de mucho tiempo para cocinar, es un sandwich saludable: mucha verdura y algo de proteínas (pechuga, atún, milanesa fría u omelette), más una fruta de postre".

La profesional recomendó comenzar el día con un buen desayuno, para dotar el cuerpo de un plus extra de energía y sugirió que esa comida cuente con "una fruta; lácteos descremados para toda persona de más de 2 años (leche, yogures, licuados, café con leche, chocolatada preparada por uno, o quesos magros); y cereales (en copos o pan integral, ya que tiene fibras y nutrientes)".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo