Encontraron a una niña de 8 años que vivía con monos

Por su parte el diario The Guardian plantea otra hipótesis basada en información brindada por varios funcionarios que consideran que la menor fue abandonada hace poco tiempo por su familia. Por ese motivo estaba con su ropa y descartaron que haya sido criada por monos. Al parecer sus padres la dejaron hace poco tiempo en la selva porque la pequeña tiene problemas mentales y físicos.

Cuando la niña fue rescatada estaba aterrorizada y tenía heridas en sus extremidades. Los médicos indicaron que "si bien sigue caminando en cuatro patas, identifica el idioma y come erguida", al tiempo que explicaron que "muchos de los chicos que fueron criados por animales no se adaptaron al mundo de los humanos. Esperemos que ella logre superar esta historia".

Las autoridades indicaron que si bien la menor fue hallada vestida, todas sus actitudes no se asemejan a la de los seres humanos y especulan con que tal vez haya sido criada por monos, pero no pueden asegurar desde cuánto hace.

Una niña india de 8 años que vivía en la selva con monos fue encontrada por la policía local. La nena no sabe hablar, se expresa a través de chillidos y camina en cuatro patas.

