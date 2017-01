Encontraron muerto a un hombre en su departamento

Tras ingresar al inmueble, los agentes policiales encontraron muerto al hombre en el piso, a poca distancia de la puerta de ingreso. No estaba clara la causa del deceso.

Según precisaron fuentes policiales, una vecina del cuarto piso del edificio alertó a la Policía que hacía varios días que no veía a su vecino del quinto.

