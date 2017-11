Enfermeras del Heca denunciaron que trabajan en constante clima de violencia

El Heca es un hospital de crisis y como tal recibe todo tipo de pacientes en estado de emergencia médica. Eso es algo que el plantel de enfermería sabe y acepta; pero requiere urgentes medidas de seguridad que le garantice su integridad física y psíquica y le permita realizar su tarea con tranquilidad. Eso plantearon este jueves en el centro Territorial de Denuncias, donde presentaron una denuncia penal por situaciones de acoso y abuso, con el acompañamiento de la ONG Ampliando Derechos.

“La sociedad está cambiada y el paciente no es el mismo de antes. La gran mayoría son personas violentas, acostumbradas a manejarse con gritos y golpes. Para ellos eso es natural, pero nosotras no podemos trabajar en esas condiciones”, cuenta Jorgelina, en diálogo con Rosario3.com, y se muestra muy preocupada por el clima laboral que empeora cada día y la falta de respuestas institucionales a los reclamos de seguridad ya planteados en reiteradas oportunidades.

“Seguimos recibiendo malos tratos por parte de los pacientes y sus familiares, y hasta acoso sexual. Son pacientes adictos, con causas legales y mal contenidos psicológicamente. Frente a esa situación, el hospital cuenta con asistencia de Salud Mental sólo de lunes a viernes, de 7 a 13, pero nosotros tenemos que atender a esos pacientes las 24 horas, todos los días, incluidos los fines de semana. Nadie nos garantiza protección para trabajar”, explica la enfermera.

“Si los pacientes tienen algún brote psicótico, o necesitan medicación o contención, la cara visible somos nosotras y soportamos gritos, insultos, manoseos y amenazas de muerte todos los días. Hace tres meses, entre un paciente y su madre me encerraron dentro de la habitación para pegarme. Tenemos miedo de atenderlos. No se puede trabajar así”, remarca y añade que “algunos delegados sindicales acompañan el reclamo, pero no solucionan”.

La respuesta institucional

Por su parte, el director del Heca, Néstor Marchetti, dijo a este medio que a partir de los reclamos que el personal viene realizando, “se tomó nota y se trabaja cada caso en particular”.

“Hemos respondido a los planteos. Se formó una comisión en la que participan además, los gremios, por eso me extraña esta situación”, dijo el funcionario, en relación con la denuncia presentada este jueves, y agregó que a raíz de algunos casos más críticos, “se sumó al personal del destacamento policial y se está aplicando un protocolo de seguridad”.

En cuanto al pedido de asistencia de Salud Mental las 24 horas, durante toda la semana, realizado por el personal de enfermería, el profesional afirmó que “durante los fines de semana trabaja otro equipo que realiza guardias de esa especialidad, distinto del que presta servicio de lunes a viernes, y negó lo descripto por el personal de enfermería”.