Entidad rosarina fue elogiada en cumbre de premios Nobel de la Paz

"Es necesario entender que la paz es, a la vez, una gran y una pequeña decisión. Es una enorme decisión cuando tomada por los gobiernos en sus políticas internas o externas; y es una pequeña decisión individual cuando es elegida por cada persona en sus actitudes cotidianas. Se necesita coraje para hacer la guerra y también se necesita coraje para hacer la paz, nos decía hoy Ramos-Horta. El amor es, sin duda alguna, el camino más difícil. El odio es el más corto y el más fácil. Por eso es necesario educar en el amor y en la paz. Y de eso se trata este encuentro y todo lo que las organizaciones y personas que están presentes acá puedan luego llevarse puesto para implementar en sus círculos de influencia. Tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de generar conciencia y movilizar, de poner en la cabeza de la gente que la paz es una prioridad, porque si no, no habrá mundo donde ser. Es necesario salir de la queja y actuar, interpelar, demandar ante la injusticia, empoderar y devolver la voz a quienes la han perdido y dar pasos firmes en el compromiso por la paz, la justicia, la libertad y la democracia. Y así va el camino, un paso a la vez", concluyó Whpei.

Por su parte, Whpei afirmó que fue "un honor" haber sido invitado al evento por parte de Mijaíl Gorbachov (premio Nobel de la Paz en 1990). "Recibir la carta de Gorbachov nos enorgullece y nos afianza en el camino. Es una palmada en la espalda en un andar que a veces es solitario. Por supuesto hay apoyos que hacen la diferencia. La doctora Menchú Tum es una socia de la Fundación, una mentora que, con la generosidad que la caracteriza, nos ayuda a ver más claro el camino cuando amenaza la desesperanza. Organizaciones aliadas como Antislavery International y Walk Free, OIT, también nos fortalecen. Tenemos una gran responsabilidad. No podemos perder el foco", agregó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo