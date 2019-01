Entre Ríos y 3 de Febrero: “¿Sentís un impacto y no frenás a ver qué pasó?”

La hipótesis más fuerte que maneja la Fiscalía de Homicidios Culposos en relación a la muerte de Cristian Contreras en Entre Ríos y 3 de Febrero es que alguien se fue del lugar después de arrollarlo. Desde la ONG Compromiso Vial, Mariana Sena, recordó que este tipo de reacción se viene repitiendo en Rosario e interrogó al respecto: “¿Sentís un impacto y no frenás a ver qué pasó?”. Para la la secretaria de la entidad, hay violencia en el tránsito y opera la desidia estatal.

En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2); Sena se refirió a la muerte de Contreras: “El impacto es porque fue arrollado por algún tipo de vehículo”, adhirió al planteo sostenido por los investigadores con mayor fuerza. “Hay mucha violencia en el tránsito –apuntó y abrió varias preguntas–¿cómo una persona pierde la vida en estas condiciones, nadie se detuvo a ver qué pasó?”. Luego, sumó interrogantes: “¿Sentís un impacto y no frenás para ver qué pasó, no hay ninguna pregunta?”.

“Esto es lo que está pasando con el tránsito, ya hubo otros episodios con la misma manera de responder, tocamos la bocina pero no el freno”, remarcó. “Esto nos está pasando como sociedad ¿escuchás un ruido en el auto y nadie frena? ¿Nadie atiende?. Los muertos viales son la primera tasa de muerte violenta en Argentina, unas 60 personas perdieron la vida en el país este mes”, sostuvo.

El pasado 25 de diciembre un hombre atropelló a un joven en Circunvalación y Oroño y siguió la marcha. Dos días después se acercó a la Justicia y, según declaró su abogado, se enteró del hecho por los medios de comunicación. "Notó un impacto, pero no pensó que era una persona. Pensó que era un tronco, algún elemento que le habían tirado. Fue un segundo", agregó.

En tanto, una joven llamada Marianela fue atropellada por una automóvil el 1° de enero pasado en Sarmiento al 3000 cuando iba en bicicleta. Al igual que en el caso anterior, el conductor se presentó ante la Justicia días después y argumentó no haber advertido que se trataba de una persona. Según la abogada, el conductor del Toyota Etios no estaba alcoholizado y aunque en el momento del siniestro sintió un impacto no supo con qué o quién había chocado.

Otro caso sucedió en Capitán Bermúdez. Allí una niña de 11 años fue atropellada y murió. "Vimos todo y fue un horror", dijeron vecinos al móvil de Cada Día (El Tres). Relataron que el hombre de 42 años que manejaba el Chryler Neón venía "a toda velocidad" por Chacabuco y al llegar a Güemes embistió a la joven. Tras el accidente indicaron que quiso escaparse pero fue interceptado por otras personas del barrio junto a personal de tránsito y la policía.

En otro tramo de la conversación, solicitó que “la mirada no esté puesta en la víctima que hablará con su cuerpo sino que tiene que estar en quien ocasiona el hecho, en el conductor, en el Estado, en la desidia, en el funcionario que desvía fondos destinados a mejorar la iluminación. No nos hagamos los tontos, estos son siniestros viales, no accidentes y se producen por la violencia en la que estamos inmersos”, planteó.