Entregaron escrituras de "casas protegidas"

El subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza, encabezó en Rosario el acto de entrega de 15 escrituras afectadas como bien de familia, en el marco del Programa “Protegé tu casa”.

El programa "Protegé tu casa" es una herramienta jurídica destinada a resguardar la vivienda familiar frente a adversidades económicas, llevado adelante por la Dirección Provincial del Registro General de la Propiedad.

“Estoy muy contento de poder realizar este acto en el que 15 familias santafesinas constituyeron su vivienda como bien familiar garantizando la posibilidad de cubrirla ante posibles riesgos, a través de un trámite que simplificamos y unificamos en toda la provincia”, detalló Figueroa Escauriza.

Con respecto a los beneficios, el funcionario indicó que “desde el momento que se afecta un hogar como bien de familia, no va a poder ser rematado por cualquier deuda posterior a su constitución”, sin embargo, aclaró que “el resguardo no es retroactivo, es decir que esta protección legal no tiene efectos sobre deudas anteriores”.

Conjuntamente, Figueroa Escauriza señaló que “el programa Protegé tu Casa sigue creciendo, hay muchas localidades que se están sumando para que todos los vecinos puedan hacer uso de este derecho”

Por último, aseguró que el objetivo del programa es “acercar el Registro al usuario, descentralizar llevándolo a los barrios, informando directamente a la población, haciendo más simple el trámite para garantizar un acceso masivo a la institución protectora”.

Durante la entrega, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la sede local de Gobernación, también estuvieron presentes la diputada provincial Clara García; el jefe de sección de Bien de Familia del Registro de la Propiedad, Rubén De la Fuente; y demás autoridades provinciales y referentes de la Defensoría del Pueblo.

Proteger la vivienda

La afectación es una protección jurídica destinada a resguardar el asiento de la familia frente a las adversidades económicas. Mediante un acto administrativo gratuito, que se realiza en el Registro General de la Propiedad y sus sedes en los nodos de la provincia, se puede acceder a este derecho.

Esto permite que el hogar no pueda ser ejecutado por deudas posteriores a la afectación. Si tienen un embargo o una hipoteca, igualmente se puede proteger la vivienda para futuras deudas, pero las contraídas con anterioridad sí pueden atacar el inmueble.

Pueden ser beneficiarios la/s persona/s propietaria/s afectante/s en su propio beneficio; cónyuge, conviviente, ascendientes (padres, abuelos), descendientes (hijos, nietos) y, a falta de los anteriores mencionados, pueden designar a sus parientes colaterales de hasta tercer grado con la obligación de que convivan en el inmueble protegido (hermanos, sobrinos y tíos).