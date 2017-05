Entrenamiento sistémico: ¿es un nuevo enfoque para la actividad física?

Todas las actividades del Congreso tendrán el formato de talleres con prácticas que se distribuirán en el Campus que el IUGR dispone en Funes, otros en gimnasios o en dependencias del Instituto. Todo lo que se exponga y se discuta y se incorpore como conocimiento nuevo, será llevado a la práctica presencial y vivencial. Lo vislumbro como un plus novedoso que tendrá el evento.

-…Sí. Alfons hace más de diez años que nos acompaña en distintas actividades. Sus aportes son un plus de calidad que es muy valorado por los profesionales del rubro. Alfons ha trabajado en el Club Barcelona, es muy estudioso, está muy actualizado y todos los años nos transmite sus conocimientos con generosa solidaridad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo