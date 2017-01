Entró a robar, lo atacó un perro y le amputaron un brazo

El delincuente quiso aprovechar que en la vivienda no había ocupantes, sin saber que en el lugar había un perro. Llegó al lugar luego de haber saltado los techos de las casas linderas. Sufrió varias mordidas en el cuerpo pero la más grave fue la de su brazo derecho.

