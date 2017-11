Época de despedidas: ¿Qué puede hacer quien está en proceso de cumplir con una dieta alimentaria?

Algunos profesionales sostienen que “somos lo que comemos”. Estadísticas recientes señalan que “las dos principales fuentes de muerte en EE.UU. y en otras partes del mundo están relacionadas con la comida: enfermedades cardiovasculares y las cientos de variedades de cáncer. El doble de gente muere hoy en el mundo por lo que come y no por la falta de comida. Hay dos mil millones de obesos y mil millones de hambrientos”.

Según la definición de la FAO, se entiende por seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”.

“Creo que conocemos muy poco del valor alimentario y de las dietas sobre las que actuamos con muchos prejuicios y desconocimiento. Y, encima, nos enojamos porque no bajamos de peso, y más de una vez fantaseamos con recurrir a soluciones mágicas”, afirma la licenciada en nutrición Marcela Marchegiani, presidente del Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Santa Fe 2da circunscripción.

- ¿Qué es el buen comer, alimentarse sanamente y lograr el peso correcto?

- Una dieta variada y equilibrada utilizando y comiendo todos los alimentos. Hay que aprenderlos a comer. Consultar e informarnos con profesionales serios que ofrezcan soluciones basados en las evidencias científicas. No arriesgar en consultas con quienes ofrecen dietas mágicas o productos mágicos que van a hacer todo por nosotros. Somos nosotros con nuestra elección quienes vamos a elegir y lo debemos hacer responsablemente.

- ¿El colegio de Graduados en Nutrición, cómo contribuye a esclarecer en estos aspectos a la comunidad?

- Quiero destacar que el Colegio de Graduados en Nutrición cuenta con una página donde se puede consultar la identidad y la seriedad de los graduados en nutrición. Existen muchas ofertas con soluciones mágicas hechas por personas inescrupulosas; para lo cual pueden recurrir a nuestra página: http://www.colegionutricionrosario.org y consultar si la persona que lo está atendiendo es un profesional matriculado.

- Sobre todo en esta época del año se incrementan los encuentros sociales organizados en comidas, ¿qué puede hacer quien está en proceso de cumplir con una dieta alimentaria?

- Cuando nos vemos, por razones sociales, compelidos a comer alimentos que no son los indicados ya que tienen un alto contenido graso; si no podemos rechazarlos, al menos deberemos comerlos en poca cantidad y ocasionalmente, para volver a esa dieta que sabemos más variada y más sana. Pero si recurrimos a aquellos alimentos a diario vamos a estar activando factores que pueden desembocar en enfermedades crónicas como ser hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes.

- ¿Cómo se debe distribuir la dieta diaria?

- Cuantas más veces comamos, mejor, ya que nuestro cuerpo puede eliminar residuos. Nuestro organismos guarda en reserva la ingesta porque no sabe cuándo vamos a volver a comer; haciendo varias ingestas con porciones medidas en el día vamos habituando al cuerpo, vamos a hacer que nuestro organismo esté funcionando permanentemente y elimine lo que no le es útil. Ésta es una buena herramienta para encarar cualquier tipo de dietas; para que el organismo funcione correctamente y nosotros podamos hacer un programa de descenso de peso

- ¿Qué tipo de alimentos comer?

- Frutas, verduras. Carnes, preferentemente de pollo, pescado; se puede incluir carnes de cerdo y vaca pero siempre variando y en pequeñas porciones. Recomendamos moderación en el uso de la sal ya que produce retención de líquidos y es la responsable de la hipertensión arterial. Por otra parte hay muchos alimentos que ya tienen sal en su proceso de elaboración. Ingerir agua de la canilla. Hay muchas aguas con mucho sodio. Debemos mirar bien las etiquetas. Para que nuestro organismo funcione correctamente se requieren como mínimo 2 litros de agua diarios. En cuanto al consumo de azúcar, éste debe ser moderado. Nuestro organismo necesita del azúcar, pero de azúcar no modificada. Colocar una o dos cucharaditas a la infusión está bien; comerse una factura azucarada no es conveniente y no lo recomiendo. Lo mismo pasa con las bebidas azucaradas y con las golosinas y chocolates.

“Desnutrición oculta”

La desnutrición oculta se manifiesta en chicos con peso y talla “normal”; y que al ser estudiados encontramos que carecen de nutrientes indispensables ya que no incorporan a sus dietas micro y macronutrientes; o sea, carencia de vitaminas y minerales en el organismo. Son chicos con malos hábitos alimentarios. Chicos a los cuales sus padres por razones laborales y de tiempo no se pueden dedicar a su alimentación y derivan esa tarea en darles el dinero para que compren sus raciones alimentarias en el quiosco o en las cantinas escolares, las que, lamentablemente, no están lo suficientemente supervisadas y venden sobre todo comida chatarra.

- ¿Cómo manifiestan los chicos esta desnutrición?

- “Llegan al consultorio del pediatra menores con sobre peso, obesidad, diabetes, colesterol alto; estos niños, luego, nos son derivados. Los chicos comen mal. Nosotros vemos diariamente niños con obesidad, diabetes y triglicéridos sobre los valores normales. Hace unos años esto no se veía. Es lamentable.