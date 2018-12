Equipo para tratar cardiopatías en niños a la espera de millonaria obra

Un equipo de hemodinamia que sirve para tratar cardiopatías congénitas destinado para el Hospital de Niños Víctor J. Vilela está en la Aduana hace un año y medio sin ser utilizado. De acuerdo a lo que indicó el jefe del equipo de Cardiocirugía infantil de este centro de salud, existe una “decisión política” de no incorporarlo pero, de acuerdo a lo que planteó el secretario de Salud municipal, Eduardo Caruana, para ponerlo en funciones es preciso llevar adelante una obra con un costo de 18 millones de pesos que, aseguró, está contemplada para el año que comienza.

El jefe del equipo de Cardiocirugía infantil del Vilela, Pedro Corvalán, sostuvo en diálogo con Radiópolis (Radio 2) que el hospital fue beneficiado, en el marco del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, con un equipo de hemodinamia especial para tratar cardiopatías congénitas pero, según indicó el ministerio de Salud no hizo aún las obras correspondientes para su instalación. “Hace un año y medio que está en la Aduana y no se toma la decisión de trasladarlo al hospital, hay 6 en el país”, sostuvo el profesional, quien consideró que “está trabado por cuestiones locales de autoridades locales y provinciales que no quieren asumir el hecho de tener este equipo”.

Corvalán señaló que hace 24 años que el Vilela se dedica a este tipo de intervenciones y explicó que por este motivo, fue beneficiado por la Nación. “La medicina avanza y exige de recursos humanos especiales y tecnología de última. Asumo la responsabilidad de decir lo que digo, represento a un grupo de cirujanos, cardiólogos y recuperadores que está detrás de estos chicos que carecen de obra social y deben acceder al mejor nivel médico”, manifestó y ahondó: “Esto depende de un apoyo político, me trasciende a mí”.

Más tarde, también en conversación periodística con Evelin Machain, el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, sostuvo: “Cuando nos llega este equipamiento nos es planificado pero decidimos incorporarlo de todos modos pero es un equipamiento que lleva una obra muy importante de transformación que implica parar los quirófanos por 6 meses y cuesta unos 18 millones de pesos. Para que se pueda hacer el año que viene se necesita un acomodamiento de varias áreas”, planteó.

Caruana advirtió que los estudios que se pueden ejecutar con esta tecnología, actualmente, se llevan adelante en el hospital Centenario. Aseguró que la intención es desarrollar la obra para poder incorporarlo al Vilela: “Siempre es una decisión política mantener los recursos” destinados a salud, confió.