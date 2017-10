Escándalo en Gran Bretaña por funcionario investigado por acoso

El gobierno británico inició una investigación contra su secretario de Estado de Comercio Internacional, Mark Garnier. Es por haber enviado a su secretaria a comprarle juguetes sexuales. Además, está sospechado de haber dirigido expresiones obsenas hacia su empleada.

Una antigua secretaria de Garnier, responsable del área de Inversiones en el Ministerio de Comercio Internacional, relató The Mail on Sunday que el funcionario la obligó a comprar juguetes sexuales y le dirigió expresiones obscenas. El hombre admitió al diario las acusaciones, aunque negó que puedan constituir "acoso sexual".

"Me llevó al Soho y me dio dinero para comprar dos vibradores. Esperó afuera mientras yo compraba. Me dijo que uno era para su esposa y el otro era para una mujer que trabajaba en su oficina", relató la denunciante Caroline Edmondson.

Además, de acuerdo a lo comentado por Edmondson, el secretario la llamó "sugar tits" (tetas de azúcar) frente a otras personas. El hombre intentó manifestar que ese nombre fue una "broma" en referencia a un programa televisivo que llama así a las mujeres atractivas.

La primera ministra británica, Theresa May, se dirigirá además al presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, para abordar estrategias a fin de modificar la "cultura" en Westminster sobre comportamientos sexuales, según avanzó el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt.

El viernes, un portavoz de Downing Street, despacho oficial de May, expresó la preocupación en el Ejecutivo por las informaciones periodísticas que apuntan a que trabajadoras del Parlamento británico elaboraron una lista de supuestos abusos sexuales cometidos por políticos y altos cargos.